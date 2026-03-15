辦營隊與鄭麗文隔空較勁？ 朱立倫：若需要黨支持也會拜託鄭主席

前國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

前國民黨主席朱立倫昨起一連兩天舉行「模擬Mega City模擬方城市」營隊，邀請北北基桃4位國民黨市長及參選人與會。外界關注是否會邀請國民黨主席鄭麗文，是分進合擊或做出「市場區隔」？對此，朱立倫表示，這兩天是要培育年輕人的青年營團隊，團隊主要是針對北北基桃Mega City，當然一定是與這些縣市合作，只要願意鼓勵年輕人，都表示非常感謝及歡迎，將來一定還會有很多活動；鄭麗文是領導國民黨整體黨政的方向，一定是表示祝福，這些工作上如果需要黨的支持，也會拜託鄭主席。

另外，鄭麗文昨出席「和平時講」系列論壇活動時表示，不會為了民進黨的支持者改變立場，「我要的是主流民意，只要超過半數民意支持和平、交流，我選舉就會贏」。對此，朱立倫說，每一個政黨都在努力，過去他也擔任過多年的國民黨主席，都是希望國民黨能贏得選舉，他也以一樣的心情祝福鄭主席，希望大家團結努力，年底的選舉爭取更多選票。

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朱立倫指出，昨天國民黨新北市長參選人李四川提出的北北基桃周遊券，今天就引起很多迴響，大家更關心的是好的治理政策，公共政策經過討論最後大家來採用，與TPASS一樣最後能獲得採用，這是民眾最期待的。

今年是總統直選30週年，總統賴清德昨出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時致詞表示，國民黨政府來台灣後，對台灣人民比殖民統治的日本差。對此，朱立倫表示，如果沒有台灣全面的民主化，國會全面改選、總統直選，難道有今天民進黨執政嗎，賴總統是怎麼來的？不要忘了30年前是國民黨執政，否則哪有今天的民進黨執政？

國民黨內對於軍購案有不同的路線之爭，雖然國民黨立院黨團提出3800億元+N版本，但在黨內對軍購案定調前，朱立倫的子弟兵、前黨內智庫副執行長凌濤曾多次提出軍購條例至少9000億元的主張。對此，朱立倫重申，國家安全不分黨派，作為台灣的一份子、中華民國的國民，一定是全力支持國防相關所需的預算，相信立委們最後也能獲得共識，針對台灣需要的國防預算予以全力的支持。

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