北市農藥殘留抽驗12％不合格 大倉久和、家樂福上榜

2019-02-22 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市衛生局今日公布今年1月生鮮蔬果檢驗結果，受抽驗的50件蔬果產品中有6件不合格，不合格率達12%。其中家樂福東興分公司的「子彈蓮霧」以及知名飯店大倉久和的「紅辣椒」等遭驗出農藥殘留超標。目前，北市衛生局已要求廠商將產品下架不得販售。

據北市衛生局資料顯示，此次農藥殘留最嚴重的為環南市場攤商的「酒槽芥菜」，供應廠商為雲林縣二崙鄉台灣好菜，共有3項農藥殘留超標，分別驗出殺蟲劑因滅汀0.24ppm（標準0.05ppm以下）、殺蟲劑納乃得2.1ppm（標準0.7ppm以下）、殺線蟲劑毆殺滅0.6ppm（標準0.5ppm以下）。

抽驗結果顯示，家樂福東興分公司的「子彈蓮霧」遭驗出留有殺蟲劑芬普尼 0.002ppm（標準0.001ppm以下）以及殺菌劑氟克殺0.02ppm（依標準不得驗出），來源廠商為台中市西屯區和寅精緻農產有限公司。

知名飯店大倉久和的「紅辣椒」則檢出殺蟎劑賜派芬0.03ppm（標準:0.01ppm以下），來源廠商為桃園市朝敏企業社。

御鼎屋食品股份有限公司的「白蘿蔔」檢出殺蟲劑達特南0.06ppm（標準0.05ppm以下）、殺蟲劑芬普尼 0.002ppm（標準0.001ppm以下），來源廠商為北市濱江第二市場攤商。

另外，旺來鮮果園的「百香果」以及嘉禾食坊的「茄子」也遭驗出農藥殘留。

北市衛生局強調，殘留農藥含量超過容許量標準者，將依照《食品安全衛生管理法》，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。無法交代貨品來源者，販售業者將被求處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，衛生局也提醒民眾優先選購當季蔬果，並且在食用或烹調前，先以清水沖洗根部或果蒂處，再用清水浸泡10至20分鐘，再用流動自來水沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開，以減少農藥殘留。

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