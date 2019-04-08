北市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 家樂福豌豆莢中鏢

2019-04-08 11:52

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局今天公布2019年2月第1波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，檢驗蔬果中有3件不符合規定，不合格率為6%，其中包括蚵白、豌豆莢與甜豌豆。

這次抽驗3件不符規定蔬果產品，富民市場外攤的蚵白檢出2項殺蟲劑，「大滅松」（Dimethoate）驗出0.21ppm（標準為0.1ppm以下） ，「歐滅松 」（Omethoate）則驗出0.06ppm（標準為不得檢出）。家樂福的豌豆莢也驗出0.11ppm的殺菌劑「亞派占」（Isopyrazam），其標準為不得檢出。環南市場的甜豌豆則驗出0.07ppm的殺菌劑「快諾芬」（Quinoxyfen），其標準是0.01ppm以下。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依食安法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先用流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，再用流動自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時也可將鍋蓋打開，減少並降低農藥的殘留。

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