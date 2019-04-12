老少同樂！新豐埔和重劃區 打造首座共融遊戲場

2019-04-12 17:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉公所向中央爭取城鎮之心工程計畫800萬元補助，加上自籌200萬元經費，在濱海的埔和重劃區公共設施，引進首座歐規器材的共融遊戲場，不僅提供幼兒到長輩遊憩，身心障礙者也可同樂，讓公園更加友善且多元化。

新豐鄉公所說，這座新型態的主題公園位在埔和村集會所旁，擁有縣內首座可同時讓大小朋友使用的旋轉盤，可供肢障者躺臥使用的鳥槽式盪鞦韆，還有深受幼童歡迎的玩沙池、土丘式磨石子溜滑梯及綠茵草皮和體健器材。

新遊具經過德國萊茵認證，符合環保及安全性，遊戲場鋪面特別舖設7.5到12公分厚的彩色彈性無縫地墊，增加鮮豔耐久度和安全性；為兼顧整體重劃區多元使用，也設置三人漫步、雙人扭腰等體健器材，供鄉親運動使用。公園總面積8685平方公尺，近日完成初驗後啟用。

新豐鄉公所說，希望未來新建公園都能採用特色共融式遊具，提供民眾休閒的選擇，同時也呼籲遊戲場需要大家一同維護愛惜，讓公部門有信心再打造下一座共融遊戲場。

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