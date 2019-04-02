最棒兒童節禮物！屏東超大沙坑共融遊戲場 連假試營運

2019-04-02 14:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕真是最棒的兒童節禮物！屏東縣政府將屏東市舊拖吊場，改造成佔地2公頃的共融遊憩公園，內設廣達600平方公尺的超大沙坑遊戲場，今天（2日）邀請鶴聲國小學生試玩，小朋友迫不及待脫鞋衝進沙坑奔跑、溜滑梯，開心得又尖叫又大笑；公園將在4月4日至7日的春假期間試營運，開放大眾使用。

因應銀髮族及嬰幼兒照顧，屏東縣政府提出共融公園想法，配合大武營榮總醫療園區進駐，把原拖吊場搖身一變成為銀髮族運動空間及孩童最愛的遊戲場，場內的遊戲器材連坐著輪椅的老人家或身心障礙者，都可以一起玩。

屏東縣長潘孟安表示，國內以往遊具常常過於單調，淪為所謂的「罐頭式遊具」，限縮孩童感官能力、認知、社交及情緒發展，於是考量安全及好玩，適合三代同堂玩樂的共融遊具，便於近年形成熱潮，縣府為順應潮流，斥資約3300萬元將原位於崇大社區的原屏東市拖吊場加以改造，成為屏東縣內第一座大型沙坑共融遊憩空間。

縣府工務處表示，遊戲場於去年9月開工，目前已依「兒童遊戲場設施安全管理規範」取得合格檢驗報告，遊具使用安全無虞，公園內更設有環景扶手地墊、體健設施、大型沙坑、休憩座椅及永大單車練習場，服務對象不侷限於單一年齡層，讓各世代同樂、同享。

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