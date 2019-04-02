增加幸福感 宜縣訂4月3日為國小「好話日」

2019-04-02 11:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在縣務會議宣布，為讓兒童節增加幸福感，今年起將把4月3日，訂為國小「好話日」，要國小學童於當天說好話、做好事並好禮貌，除要求老師多讚美孩子，營造友善校園，並要引導孩子回家向父母主動表達愛與感謝，給父母一個擁抱，平時更要有禮貌，多向師長或志工說請、謝謝等語；府教育處說，當大家都在想要送給兒童們什麼禮物時，縣府想要送給宜蘭的孩子們一顆「感恩的心」。

教育處表示，今年兒童節由各校自主規劃主題式闖關遊戲，趣味競賽、野餐、烤肉趣、營養午餐加菜、健行活動、上下課反轉等兒童節相關表演活動。

教育處指出，除了各國小自主辦活動，今年起更訂兒童節前一日為「好話日」，這是延續去年的說好話活動，由校長、老師帶頭具體且真誠的讚美孩子，賞識孩子長處，引領孩童以善為本、心存善念、待人待物以善的態度及力行好話日，引領孩童說有益之言，培養孩童懂得感恩和尊重別人，賞識他人、反思自我，漸而成為善的風氣，將善言日融入課程中。

教育處指出，做好事是引導孩子表達對父母的愛，懷著感恩的心給父母一個愛的「擁抱」， 再一句「感謝」父母；好禮貌則是要孩子，在請求別人協助，應說「請」，接受別人幫忙時應說「謝謝」，影響別人時應說「對不起」，遇見老師、同學、志工媽媽、來賓互問好、道早、午安，放學回家前說再見。

縣府好話日宣傳影片：

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