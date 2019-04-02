基隆幼兒創作展 好看好玩

2019-04-02 13:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕兒童節快到了，基隆市教育局在文化中心打造1座「兒童美術館」，以愛麗絲夢遊仙境為主題，展示2000多名幼兒園大班小朋友的創作品，有紙箱做的水牛、樹枝和保麗龍做的白鷺鷥，還有積木做的變形金鋼，天真有創意。

這項「五歲不一樣-大班幼兒作品展」展覽從4月2日至5月12日，橫跨兒童節和母親節，除了展覽作品外，現場有打卡和闖關遊戲， 還有DIY小物可以帶回家。

教育處副處長陳淑貞說，這項展覽有70所公私立幼兒園2250名大班小朋友參加，分3梯次展出，包括積木、黏土、紙箱等多樣化素材的立體創作，讓孩子天馬行空的想像力不受限制、盡情發揮。

昨天市長林右昌也到文化中心來看展，小朋友圍著他介紹他們的創作，有水箱做的水牛、毛線創作、變形金鋼等，小朋友對自己的創作都很自豪。

林右昌也說出1個溫馨的故事，中正區1所幼兒園的小朋友，手部動作發展遲緩，到了大班還無法完整手握剪刀，老師透過捲毛線球方 式，協助幼兒小肌肉發展，這次的作品展覽，幼兒將纏繞好的小毛線球，1個個拼捲成1條大毛毛蟲，家長看了孩子竟可以完成 1件作品，十分感動，孩子也從手作過程中，手、腦和眼等獲得刺激，對孩子的發展有幫助培養孩子的自信。

林右昌說，5歲孩子不僅可以到文化中心看表演，作品也可以進到文化中心展覽，希望無限啟發孩子的創意。

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