常見10大兒少照護疏忽 3成以上兒童死亡可避免

2019-04-02 12:54

〔記者林惠琴／台北報導〕每個孩子都是父母心中的寶，在兒童節前夕，長庚醫院兒少保護中心醫師彙整常見10大兒少照顧疏忽，提供家長參考，希望意外悲劇不再發生。

長庚醫院兒少保護中心醫師李嶸表示，林口長庚醫院統計2005年至2016年6歲以下兒童到院不明原因死亡個案，結果發現共有115人，男童65人是女童的1.3倍；事故發生場所高達85%在室內住所。進一步分析死因，其中嬰兒猝死症高達40%最高，其他尚有疾病、創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災與窗簾繩吊死等。

6個月大小寶送醫到院時已全身冰涼發紫，沒有心跳呼吸，也量不到血壓，經急救仍回天乏術，媽媽哭說，睡前一切好好的，一早起來就變成這樣，研判可能是為固定頭型讓孩子趴睡而導致猝死；3歲大小琪吵著肚子餓，媽媽衝到樓下買早餐，短短5分鐘回來發現孩子跌入洗衣機，送醫不治。

根據長庚醫院兒少保護中心整理，常見的10大照顧疏忽包含讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶和安全座椅、藥物未適當儲放、未施打疫苗或未提供適當營養、獨留幼兒在浴缸泡澡玩水、誤食不安全玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽照護、廚房煮菜時意外燙傷。

長庚醫院兒少保護中心提出呼籲，1歲以下嬰兒應仰睡，趴睡、側睡都不安全，並選擇較硬床墊，不建議與其他人同睡；兒童搭車應坐於後座，嬰幼兒使用安全座椅、4歲以上要繫安全帶，乘坐機車也須戴合格的兒童安全帽；藥品或危險物品放置高處，避免兒童可輕易打開而誤食；應帶兒童注射疫苗並提供適當營養。

此外，不要獨留6歲以下兒童在浴缸或浴盆中、浴室要防滑；選擇安全適齡的玩具，並正確使用；使用收線器把窗簾繩完整收起；提醒孩子勿在陽台、窗台附近或頂樓嬉戲，勿讓孩子單獨待在家或長時間離開視線；當孩子在水域中時，不要讓孩子離開視線，隨時注意其動態；不應讓兒童進出廚房。

長庚醫院兒少保護中心醫師葉國偉表示，國外研究證實，20%的兒童死因可預防，該中心研究更發現，達到30%的6歲以下兒童死亡，主要是來自於照護者照顧上的疏忽，或是本身照護知識的不足，應該可避免，因此提醒家長注意致命的疏忽行為，可參考該中心製作的影片（https://youtu.be/CFyFeK88CX4）。＃

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