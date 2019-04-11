基層訪視與里長拚地方 侯友宜：做牛做馬都沒關係

2019-04-11 13:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午率領各局處首長到五股區公所參加基層訪視座談會。其中針對五股交流道周邊交通擁塞、五股和泰山輕軌捷運系統興建和五股垃圾山整體開發等9大議題逐一由各局處做回應。侯友宜也說，「昨天到經濟部當『細漢』爭取經費，為地方打拚，做牛做馬都沒關係。」

基層訪視座談會今天提出9大地方民情反映事項，其中，五股都市計畫區的垃圾山規劃，目前正依《廢棄物清理法》釐清清運責任；坑溪遭排放廢水汙染，環保局也要求成立治水平台積極進行事前管制；林口特定區禁限建則是納入4次通盤檢討。

此外，針對集福里和成德里里長葉玉芳和陳次芬提出的「往返八里、淡水和五股交通堵塞問題」，交通局也表示，2024年淡江大橋完工後，往返八里、淡水就不需經過五股，在此之前也會實施配套措施，包括路口淨空和紅綠燈秒數調整等。

侯友宜表示，解決事情沒有分大、小里，更沒有分藍綠，解決事情最重要，舉辦基層訪視座談會，就是用最大誠意拚地方。

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