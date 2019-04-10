新北市宣揚監視取締違停成效 網酸：柯文哲當年提案被罵死

2019-04-10 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕新北市警局自今年元月起於板橋車站周邊架設「違規停車自動偵測執法系統」，24小時偵測違規停車並自動舉發，成效頗佳。但有多名網友表達質疑，柯文哲早在2015年市長任期時，即提出「監視器抓違停」的構想，遭各界砲轟，怎麼當初「違反人權」，現在又說「成效驚人」？

綜合媒體報導，新北市警察局引進「違規停車自動偵測執法系統」，架設於板橋車站南出口，自今年元月起24小時偵測違停並自動舉發。據警方稱，違規件數大幅下降96%，過去每日平均168件，至今年3月降至每日6.5件，成效頗佳。

然而有多名網友質疑，早在2015年柯文哲首任市長任期時，就已經提過「以監視器舉發10大違規停車熱點」的構想，遭到各界砲轟，指控侵犯隱私、人權，何以現在換個時空就沒有任何反對聲量？

其他網友得知消息後表示：「顏色對了，什麼都可以啊」、「24小時監視就違反人權啊」、「希望那些人還會是相同標準」。

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