新北公幼報名抽籤改平日 議員批：何來安居樂業

2019-04-11 11:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府日前公告今年公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章，不少家長發現，今年登記報名及抽籤日改成平日，對於上班族家長而言，製造不少困擾，新北市議員何博文服務處表示，接獲不少民眾反映，希望市府調整報名及抽籤時間，何博文認為，市府無法體察民意，讓原本的良善政策，變相讓市民權益受損。

何博文說，侯友宜強調安居樂業，要求便民行政，但從這次攸關小孩家長至大的權益變更，卻讓家長抱怨連連，家長如何感受到安居樂業的幸福感；他呼籲新北市政府懸崖勒馬，盡快修正報名及抽籤時間，方便家長報名，也讓小朋友可以安心就學。

何博文指出，今年度報名雖有開放網路登記，但報名及抽籤時間變動到平日，以一般入園為例，網路登記是5月28日（星期二）上午9點至5月29日（星期三）晚上7點止，上班的家長若想利用平日晚上登記，只有一天可以執行，屆時系統若不堪負荷當機，更是會讓人跳腳。

何博文強調，少子化是目前台灣社會共同面臨到的問題，小朋友就學的權益是現今教育重中之重的問題，家長有登記公幼需求，就是因為平日需上班無法照顧孩子，沒想到新北市府還是將公幼的登記抽籤日改成平日，給了家長一個天大難題！

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