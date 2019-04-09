新北公車Wi-Fi用華為設備 業者：考慮更換

2019-04-09 18:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕中國電信大廠華為近年因資安疑慮在國際間遭抵制，但新北市部分公車提供的免費Wi-Fi竟使用華為設備，專家憂心可能危害資安。對此，客運業者今天表示，若無法消除資安疑慮，將考慮更換設備。

指南客運說明，指南客運旗下有200多輛、淡水客運100多輛公車，在2017年底配合新北市政府政策免費提供Wi-Fi，當時與電信業者合作，將網卡提升為4G，對於廠商使用哪一家公司的晶片卡並沒有過問，既然外界對於華為設備有疑慮，正在與資訊部門研究提升資訊安全的方法。

指南客運坦言，當初花費大筆經費建置Wi-Fi，若要全面更換設備，對公司是不小的負擔，現階段先加強資訊安全的把關，如果資安疑慮仍無法消除，再考慮是否更換設施。

首都客運總經理李建文表示，首都與台北客運橫跨雙北有1000多輛公車，多數使用台灣廠牌產品，偶有設備故障問題，去年底才添購20張華為的4G網卡當備品替換，目前為止未接獲乘客反映資訊外洩問題，因華為產品在台合法，並經過NCC驗證，因此暫無更換計畫，如果未來政府明文禁止，公司將配合中央政策更換。

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