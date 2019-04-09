公車免費WIFI竟使用華為設備 資訊安全恐出現漏洞

2019-04-09 05:00

〔記者周湘芸／新北報導〕中國電信大廠華為，近年因資訊安全疑慮在國際間受到抵制，但新北市有部分公車提供的免費Wi-Fi使用華為的設備，經記者調查發現，指南客運橫跨雙北的四百多輛公車，及首都客運（含旗下台北客運）二十輛公車，都是透過華為4G網卡提供網路。對此，前國家實驗研究院副院長、交通大學資工系特聘教授林盈達警告說，只要使用華為的設備，不論是使用者端的手機或網卡、網路端的基地台或核心網路，都可能內藏「後門程式」，有攔截、竊聽用戶資料與通訊內容之虞。

指南、首都 透過華為網卡提供網路

華為等中資通訊產品的安全性，在國際備受爭議，包括美國、英國、德國和澳洲等，皆以涉及國家通訊安全為由，陸續限制華為的產品，但新北市指南客運、首都客運部分公車提供的免費Wi-Fi設備，就是使用華為設備。

對此，指南客運資訊室指出，從二○一七年九月，新北市的公車陸續開通免費Wi-Fi服務以來，指南客運就使用歐洲品牌MikroTik的路由器，再搭配華為的4G網卡，雖然華為的價格並不便宜，但穩定度和上網速度比較好，當初選擇華為產品也是因為安裝時程比較能配合，至今並沒有乘客反映資訊外洩的疑慮。

首都客運總經理李建文表示，以往旗下六百多輛公車提供免費Wi-Fi設備，都是使用台灣廠牌的產品，但因部分設備偶出現故障等問題，大約在半年前起，增購二十張華為的4G網卡做為替換，穩定度很好，因為客運是民營企業，採購相關設備沒有政府的補貼，採購作業也有合法單據，並無違法的疑慮。

恐藏「後門程式」 可攔截竊聽用戶資訊

但林盈達指出，公車上的免費Wi-Fi路由器是透過Wi-Fi讓用戶上網，再透過4G網卡連上基地台，不論華為的設備是用在路由器、Wi-Fi卡或4G網卡，使用者端的手機或網卡、網路端的基地台或核心網路，都有可能內藏「後門程式」，可以攔截、竊聽用戶資料與通訊內容，差別只在於涵蓋面的大小。

林盈達並警告說，因為免費Wi-Fi通常沒有密碼也沒有加密，所以容易被附近的駭客攔截上網內容，像是許多國家在機場提供的免費Wi-Fi，就可能被周圍的駭客攔截封包，也會被機場的政府單位攔截封包內容，提醒民眾盡量少用，或用VPN自己加密後再上網。

新北交通局：不干涉業者選擇廠牌權利

行政院資通安全處長簡宏偉今年一月透露， 三月將向政府機關公告，禁止採購部分中資通訊產品，其中可能包括華為、中興通訊等公司。對此，新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽指出，新北市公車免費Wi-Fi由各家客運公司自行採購，只要民眾的使用情形穩定，交通局不會干涉業者自主選擇廠牌的權利，行政院原訂三月公告的規範範圍是「公部門」，雖然會告知業者，但無法強行規範。

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