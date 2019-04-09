童文薰：今年優先訂《外國代理人登記法》 限制中企在台活動

2019-04-09 05:00

〔記者周湘芸／新北報導〕智慧行動傳播科技董事長、人權律師童文薰近日針對免費WIFI的使用問題提出警告，她表示，免費WIFI有時候就是在盜取手機資料，甚至可能透過金融相關交易資料，進而把用戶在銀行的錢搬走；對於華為等中資通訊設備近年在台灣逐漸成長，她認為，除了價格的優勢外，不少台商在中國經商、貿易，也可能因而被綁架或被強迫推銷。

童文薰指出，WIFI涉及的資安問題不只是硬體，網路安全、數位安全和資安相關的學者在二十年前就已提出警告，中國可以登記網域名，用繁體字混淆網路農場文章的來源，包括像騰訊等中國科技公司，甚至可能找台商作為代理人，迴避《公司法》的規定而進入台灣市場。

童文薰引述國立台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋近日提出的警告，「中國啟動資訊戰，不用出兵就能併吞台灣了！」她提醒說，台灣的監視器遍布大街小巷，鄰里長可以看到民眾的生活起居，這也有資安漏洞之虞，特別是近年中國成立「中華台北村里長聯合總會」，邀請台灣的一些鄰里長到中國接受招待，她直言「中國統戰這些人的目的就是建立網絡」，若這些村里長在有監視系統的辦公室網路接上一條線，中國在千里之外就能控制台灣人的一舉一動。

面對中資通訊設備虎視眈眈地進入台灣市場，童文薰提出兩大解決方針，第一，跟進美國的《外國代理人登記法》，將騰訊等與中國政府關係甚密的企業登記成外國代理人，一旦登記，很多活動就不能參與，甚至有敵意或不友善國家就可排除；第二，若中國企業要參與台灣的活動，那就要求必須開放，因為中國「不敢開放」，中國官方媒體至今沒有辦法到台灣設點。她強調，台灣若要立法就應排入今年的優先法案，一定要在今年通過，因為「明年政局會怎麼變化？」充滿不確定因素。

「連德國、其他經濟強勢國家及美國長期友邦都沒有太多空間，我不覺得台灣有這樣的空間。」談到5G世代來臨，童文薰表示，美、中當前已在全球颳起數位戰，美國近年因為退出許多國際機構，美國和各國簽訂自由貿易協定時，也會附加所謂的「毒丸條款」，要求這些國家重新檢視和中國的所有合作，以台灣對美國貿易、軍事的依賴度，顯然沒有其他選項，勢必要跟美國同盟。

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