新北公車Wi-Fi用華為設備 侯友宜：將了解使用狀況

2019-04-09 10:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕中國電信大廠華為近年因資安疑慮在國際間遭抵制，但新北市部分公車提供的免費Wi-Fi竟使用華為設備，專家憂心可能危害資安。對此，新北市長侯友宜表示，會善盡提醒業者之責，市府也會了解使用狀況，進行安全把關。

侯友宜今天出席板橋黃石市場活動時，媒體詢問對於公車業者Wi-Fi使用華為設備的看法。

侯友宜表示，行政院對於使用中國的資通產品在公部門有所限制，但在民間並沒有限制，如果大家有疑慮，市府不但要善盡提醒業者之責，也要去了解使用狀況，是否被駭客侵入，安全的把關是政府部門很重要的一環，絕對不能有所疏忽，希望公車業者在使用過程一定要注意安全，政府也會把關。

是否擔心內藏「後門」的情況？侯友宜回應，每一項資通器材「後門」都是有它的必要性防護，公部門本來就是要進行把關的責任，在使用、購置器材時，因為目前政府沒有限制，市府只能善盡提醒業者之責，是否有「後門」易開、被人家侵入的狀況，這部份政府有機關運作，做好把關的責任。

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