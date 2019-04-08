網路戰開打人人自危...謎樣「電腦抽獎文」遭指不單純

2019-04-08 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專近日掀起買賣潮，傳出不少網軍向台灣的臉書帳號管理者出價、有意購買，試圖影響社會輿論及帶風向，近期網路瘋傳一則「電腦抽獎文」，有網友指出，這則抽獎文在各個臉書粉專上瘋傳，和一般商家推廣的行銷手段不同，恐為有心人士日後傳遞訊息的前置作業。

男網友表示，日前分享了一篇公開抽獎照片，內容「公司陳先生贊助，30台蘋果電腦」，不過由於這1、2天出現不少粉絲專頁被收購的消息，再加上有許多徵才宣揚和平協議的網紅小編文，這種種跡象讓他擔心自己恐也上當，成了助長訊息擴張的一員。

他表示因為抽獎文的封面圖有著中華民國美學字樣，誤以為是爆系相關社團又在散財，但實際一查後發現竟是空殼專頁，但仍不清楚背後主導的是誰，但肯定別有目的，他指出，這種做法並不是正常商家作為推廣行銷的手段，要民眾多加注意。

該文章一出被不少網友轉發，表示就算不是網路戰，看起來也是詐騙，紛紛回覆「居心叵測、步步為營」、「天下沒有白吃的午餐，只有迷失判斷力的傻瓜」、「看準人貪小便宜的心態，高招」、「拜託不要再被騙了...」；另有網友表示，手法如此粗糙的廣告文竟能有上萬人按讚分享，按讚分享的民眾不免又會加入或是追蹤粉專，是相當不可思議的現象。

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