颱風囤貨？他怨超市一早「泡麵、罐頭」全空：住市區還怕？

網友抱怨，早上到超市購物，卻發現架上的食物都被搶光。示意圖。（資料照）

2024/07/23 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」來勢洶洶，隨著暴風圈不斷擴大，讓許多民眾也開始瘋搶物資。一名網友在論壇抱怨，一大早就發現，超市架上的泡麵、青菜、罐頭等物品都被掃光，又不是住在很偏遠才要囤積食物，讓原PO相當無奈。

網友近日在PTT論壇上發文，一早前往超市買優格和雞蛋，竟發現架上的泡麵都快被掃光，甚至連青菜、罐頭以及飲料也都快賣完，讓他受到影響也跟著拿了一包泡麵，不過冷靜思考後，想起自己幾乎都睡到下午，家理附近也有便利商店，於是又把手上的泡麵放回架上，讓他直呼，「又不是住在偏遠山區，奇怪欸」。

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貼文曝光，引起網友熱議，「這是儀式感懂不懂」、「有颱風來就是要吃泡麵啊」、「婆婆媽媽一早就搶購了」、「防颱很正常，重點是最後有吃完就好」、「就算住在市區，風大雨大要出門還是很煩啊」、「就不想在颱風天出門」、「颱風天的泡麵更好吃」「跟中秋烤肉一樣，是一種氣氛啦」、「克難環境下 泡麵會更提味」。

不過，有網友認為，有點過度恐慌了，「很誇張+1，微波食品買個2、3天份囤在冰箱裡就夠了」、「颱風一天就走了，囤東西要幹嘛？」、「風大雨大的階段也就一天吧，其他時間搞不好連颱風假都沒得放，乖乖去公司當社畜吃外食」。

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