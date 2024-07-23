為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

颱風囤貨？他怨超市一早「泡麵、罐頭」全空：住市區還怕？

網友抱怨，早上到超市購物，卻發現架上的食物都被搶光。示意圖。（資料照）

網友抱怨，早上到超市購物，卻發現架上的食物都被搶光。示意圖。（資料照）

2024/07/23 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」來勢洶洶，隨著暴風圈不斷擴大，讓許多民眾也開始瘋搶物資。一名網友在論壇抱怨，一大早就發現，超市架上的泡麵、青菜、罐頭等物品都被掃光，又不是住在很偏遠才要囤積食物，讓原PO相當無奈。

網友近日在PTT論壇上發文，一早前往超市買優格和雞蛋，竟發現架上的泡麵都快被掃光，甚至連青菜、罐頭以及飲料也都快賣完，讓他受到影響也跟著拿了一包泡麵，不過冷靜思考後，想起自己幾乎都睡到下午，家理附近也有便利商店，於是又把手上的泡麵放回架上，讓他直呼，「又不是住在偏遠山區，奇怪欸」。

貼文曝光，引起網友熱議，「這是儀式感懂不懂」、「有颱風來就是要吃泡麵啊」、「婆婆媽媽一早就搶購了」、「防颱很正常，重點是最後有吃完就好」、「就算住在市區，風大雨大要出門還是很煩啊」、「就不想在颱風天出門」、「颱風天的泡麵更好吃」「跟中秋烤肉一樣，是一種氣氛啦」、「克難環境下 泡麵會更提味」。

不過，有網友認為，有點過度恐慌了，「很誇張+1，微波食品買個2、3天份囤在冰箱裡就夠了」、「颱風一天就走了，囤東西要幹嘛？」、「風大雨大的階段也就一天吧，其他時間搞不好連颱風假都沒得放，乖乖去公司當社畜吃外食」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風亂航班 班機異動一次看
2024/07/23 19:41

凱米颱風亂航班 班機異動一次看
凱米颱風亂船班 週三15航線、145航次停航
2024/07/23 18:46

凱米颱風亂船班 週三15航線、145航次停航

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
凱米颱風攪局 澎湖明天海空運中斷
2024/07/23 18:53

凱米颱風攪局 澎湖明天海空運中斷
強震後逢大雨就土石流！凱米颱風來襲 花蓮秀林居民急撤離
2024/07/23 19:04

強震後逢大雨就土石流！凱米颱風來襲 花蓮秀林居民急撤離

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播