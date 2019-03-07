暗諷蘋果 臉書創辦人：不會在人權紀錄差的國家儲存數據

2019-03-07 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）今（7）日發文暗諷蘋果，表示臉書不會與人權紀錄較差的政府合作。

《商業內幕》報導，札克柏格今日發出一篇冗長的部落格文章，對自家公司與蘋果公司在中國的爭議做法進行的隱晦的比較，這是兩家科技巨頭就消費者隱私問題進行長期鬥爭的最新發展。

札克伯格表示，臉書犧牲了業務來保護客戶的隱私。他說，臉書願意選擇不將其伺服器放在人權紀錄不佳的國家，即便這些做法代表臉書無法在這些地方提供服務。

札克柏格表示，「這是我們願意做出的權衡之舉」，「我認為對於網路和隱私的未來而言，我們的行業要繼續堅持，不要將民眾的數據儲存在不安全的地方」。

去年，蘋果在中國建立的數據庫，所有中國用戶在iCloud上的數據都將交由中國公司「雲上貴州」負責營運，以響應中國的新法律。此舉讓外界擔憂將允許中國政府更容易獲得其公民的個人數據。

相比之下，臉書自2009年以來，一直被中國封鎖，也因此在中國沒有任何數據中心。

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