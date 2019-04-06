遏止電動自行車改裝亂象 交部擬聯合大稽查

2019-04-06 10:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台有逾37萬輛曾經領有審驗合格標章電動自行車，但許多民眾買完車後會去改裝，讓車輛可騎超過時速25公里。交通部除已著手準備修正道路交通管理處罰條例，敲定未來電動自行車要領牌、納保險、戴安全帽外，還擬限騎乘年齡、針對車輛改裝方面訂定專屬罰則外；交通部表示，改車現行有函示可開罰，所以在納管前，規劃最快下個月，先與六都等地方政府進行路檢聯稽，並赴電動自行車販售店家稽查，只要有發現違規情況就會開罰。

電動自行車時速可達25公里，是許多年輕人及年長者的代步工具，把它當作機車在騎，光是近3年就銷售逾20萬輛；但因不需要考照就能上路，讓不少對路權、機械操作知識不足民眾，騎乘上路時的安全引人擔憂；更有民眾擅自去改裝車輛，讓電動自行車或電動輔助自行車的時速，能騎到40、50公里，更增加騎乘風險。

根據警政署統計，電動自行車、電動輔助自行車的肇事件數逐年成長，電動自行車從102年發生606件，造成1死、853人傷，106年則發生1508件，造成3死、2163人傷；電動輔助自行車102年發生148件事故，造成2死、210人傷，106年發生429件，造成1死、630人傷。

交通部表示，日前內部開會時，認為近期有許多因電動自行車引起的交通議題，認為應該透過稽查、宣導，向民眾傳達要選購合格車輛；但因路檢需要地方警政單位協助，近期將邀集地方政府開會討論，確認實務上要如何進行。交通部說，初步方向就是會先選定電動自行車數量較多縣市，直接在路上或去風景區攔檢，及赴販售店家稽查。

交通部表示，對於電動自行車、電動輔助自行車改裝，雖相關罰則現行沒有明文規定，但在100年時有做出函釋，電動自行車擅自改裝，可依違反道路交通管理處罰條例第12條，處3600元至1萬800元罰鍰；電動輔助自行車則可依處罰條例第32-1條，處1200元至3600元罰鍰。

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