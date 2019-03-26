電動自行車將納管 擅自改裝提速將罰款、最重沒收

2019-03-26 13:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台有逾33萬輛曾經領有審驗合格標章電動自行車，但許多民眾買完車後會自行進行改裝，讓車輛可騎超過時速25公里。交通部表示，外界一直有要將電動自行車納管的聲音，交通部也正擬定相關草案，除敲定要像機車一樣領牌、納保險、戴安全帽外，還擬限騎乘年齡；針對車輛改裝方面，這次修法草案將一併罰則，有評估定額對車輛所有人處1200元罰鍰，不改正要沒入車輛，改裝廠或改裝人處1萬2000元罰鍰，或是訂定不同裁罰級距。

根據警政署統計，電動自行車、電動輔助自行車的肇事件數逐年成長，電動自行車從102年發生606件，造成1死、853人傷，106年則發生1508件，造成3死、2163人傷；電動輔助自行車102年發生148件事故，造成2死、210人傷，106年發生429件，造成1死、630人傷。

電動自行車時速可達25公里，是許多年輕人及年長者的代步工具，把它當作機車在騎；但因不需要考照就能上路，讓不少對路權、機械操作知識不足民眾，騎乘上路時的安全引人擔憂；更有民眾擅自去改裝車輛，讓電動自行車或電動輔助自行車的時速，能騎到40、50公里，更增加騎乘風險。

交通部表示，對於電動自行車、電動輔助自行車改裝，雖相關罰則現行沒有明文規定，但在100年時有做出函釋，電動自行車擅自改裝，可依違反道路交通管理處罰條例第12條，處3600元至1萬800元罰鍰；電動輔助自行車則可依處罰條例第32-1條，處1200元至3600元罰鍰。

不過為完備法制程序，交通部已針對電動自行車納管著手進行修法草案擬定，除領牌、納保險、戴安全帽、擬限騎乘年齡外，也會一併將罰鍰做檢討，評估定額處罰會依據改裝程度有不同級距罰鍰，不過相關方案尚在研議當中。

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