電動自行車擅改裝提速 擬開罰

2019-03-27

交通部擬修法納管 限制騎乘年齡

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台有逾三十三萬輛曾經領有審驗合格標章的電動自行車，但許多民眾買車後會自行改裝，讓車輛時速可超過二十五公里。交通部表示，目前正擬訂道路交通管理處罰條例修法草案，除將規定電動自行車需像機車一樣領牌、納保險、戴安全帽外，也將限制騎乘年齡；針對車輛改裝，修法案更將訂出罰則，擬對車輛所有人處一千兩百元罰鍰，不改正則要沒入車輛，改裝廠或改裝人甚至將處一萬兩千元罰鍰。

據警政署統計，電動自行車、電動輔助自行車的肇事件數逐年成長，電動自行車一○二年發生六○六件，造成一死、八五三人傷，一○六年則倍增達一五○八件，造成三死、二一六三人傷；電動輔助自行車一○二年一四八件事故，造成兩死、二一○人傷，一○六年事故大增到四二九件，造成一死、六三○人傷。

明訂改裝處罰鍰 不改正沒入車輛

電動自行車目前時速可達二十五公里，是許多年輕人及年長者當成機車在騎的代步工具，但因不需考照，不少對路權、機械操作知識不足民眾，騎乘上路引發安全疑慮；更有民眾擅自改裝車輛，提高時速到四十、五十公里，也因而增加事故風險。

交通部表示，對於電動自行車、電動輔助自行車改裝，現行雖未明文規定，但一百年時曾做出函釋，電動自行車擅自改裝，是可依違反道路交通管理處罰條例第十二條開罰，處三千六百元至一萬八百元罰鍰，電動輔助自行車則可處一千兩百元至三千六百元罰鍰，未來將直接明文規範。

改裝廠或改裝人 最高可罰一萬二

交通部表示，未來若查獲電動自行車輛改裝，所有人擬開罰一千兩百元罰鍰，不改正甚至可沒入車輛，改裝廠或改裝人則最高可罰一萬兩千元罰鍰，但除定額罰鍰外，也可望會依據改裝程度而訂出不同級距罰鍰，相關方案都在研議中。

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