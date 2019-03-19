嘉義市公共e-bike收攤 4/8停止營業

2019-03-19 19:23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府2016年與提供公共電動二輪車租賃系統（e-bike）業者「台灣城市動力公司」簽約3年，在市區租賃土地設置11個電池交換點，民眾註冊會員後可隨租隨騎，嘉義市長黃敏惠今天在臉書公布，已與城市動力終止合約，未來規劃包括全電動公車路線、引進公共自行車等公共運輸，而城市動力也於官網公告營運到4月8日止。

記者致電城市動力公司未獲回應。據城市動力官網內容，因應轉型，e-bike今年4月8日停止營業，由於環保署補助支持的電池交換櫃使用時日已久，性能亦多衰減，已無法提供民眾最佳服務，加上與市府合約到期，故決定停止營業，待轉型後再重新上線。

交通處交通行政科長張瓊璽說，據城市動力公司提供的資料，至今年2月註冊會員人數達3萬2000人；原合約是自2016年11月到今年11月左右，但前年7月起，城市動力遲交租金、後來幾乎沒交，積欠共7期租金、150萬元，市府多次行文、協商未果，於2月18日提前解約。

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