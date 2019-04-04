學生公投贊成與中山大學併校 高醫大：非一校能逕行

2019-04-04 18:51

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄醫學大學學生自主舉辦併校公投，695名學生中有47.2％投票贊同，對此，校方認為公私立大學併校事涉國家法規與制度，非任一校所能逕行。

中山大學校長鄭英耀於《高教評鑑》雙月刊提出「公私併」構想後，高醫全球校友會率先表態贊成併校，議題持續發酵，本週3日由高醫學生會舉辦「高醫中山合併議題說明會」，邀集695名學生表態，結果，695名有效票中，贊同併校票佔47.2％（約326票），反對票12.8％，也有40％學生沒意見。

高醫大今天說，高度肯定學生會獨立主導活動，運用科學方法彙整意見，透過公開思辨歷程以平和方式交流意見，展現高度成熟公民素養。

不過，校方認為私立大學併校事涉國家法規與制度，非任一大學所能逕行，但只要利於學生，在兼顧主體性原則下，樂與任何一所頂尖大學合作。

2校從2012年起持續透過攻頂大學聯盟計畫合作，投入1.46億元補助研究經費，共同發表論文達1633篇，每學期也有轉學生互轉名額。

全球高雄醫學大學校友會聯合會前會長藍傳盛說，中山高醫合併優點遠大於缺點，國立校區研究經費、設備、資源將增加，且現有科系重疊或相關系所僅有5％，幾乎是完全互補。

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