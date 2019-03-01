獨家》大學校長拋出「公私併」 高雄2校併為「中山高醫」

2019-03-01 07:58

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化致高教寒冬，大學整併是因應策略之一，中山大學校長鄭英耀在今天出刊的《高教評鑑雙月刊》中力主「公私併」拚高教未來，呼籲教育部放寬相關限制，國立中山大學和私立高雄醫學大學如能併校為中山高醫，將能整合區域資源，進而提升高等教育的研發能量，包括人才培育，創造多贏局面。

教育部推動「公公併」如清大和竹教大合併、交大和陽明合併，也對「私私併」樂觀其成，「公私併」法律上雖無明文規範不行，鄭英耀說明，但因為一個是公立學校，現在還沒法人化，而另一個卻是私法人，公私校的合併因此會有一些限制。

但鄭英耀認為，真正要談高教創新、整合人才培育、提升高教競爭力，不能僅侷限思考私立跟私立、公立跟公立的整併，美國康乃爾大學是常春藤聯盟的私立大學，但康乃爾的農學院、勞工學院等數個學院，都是紐約州政府出錢，然後康乃爾去聘老師及招攬學生以培養人才，是以公立的方式存在；另外，康乃爾大學醫學院與紐約市立醫院合併為「紐約醫院-康乃爾醫學中心」，都因公私合併，共享資源，擴大經營規模，成為高等教育人才培育及學術研究績效躍升的成功典範。

鄭英耀表示，合併目的在整合資源，更重要的是能夠提升高等教育的競爭力，像芬蘭阿爾托大學（Aalto University）由三所大學合併，QS一年內提升了50名；倫敦大學教育學院（Institute of Education, IOE）和倫敦大學學院（University College London, UCL）兩校整併，因為擁有更多的學術研究與教學資源，合併後在2018年QS教育領域排名躍升為世界第一。

高雄醫學大學以醫學院為主體，中山大學則缺少醫學領域、被歸類於研究型大學，規模雖然小，但研究能量佳。鄭英耀表示，就法令侷限來看，私立大學董事會是關鍵。中山跟高醫現在當然就要看董事會能不能在關鍵的時刻，為台灣高教人才培育立下一個新的典範，像康乃爾的模式事實上是完全可行的，高醫跟中山合併後將繼續保有附設醫院，附屬在中山高醫的大學下，但這個醫院可以私立的形式存在並設立董事會，大學部則有一個管理委員會，董事會及管理委員會有部分共通委員，照此運作就可以最小幅度影響原有兩校的治理模式，簡單講叫做「馬照跑、舞照跳」。

鄭英耀強調，兩校合併都有益處，中山大學有非常強的工學院、海洋科學院、理學院及管理學院，可有許多以海洋為主的海洋天然物研究能轉化到醫藥的研發或者醫材輔具的開發，中山也有非常好的晶體研究中心，成功開發正子斷層顯影術的晶體陣列模組，是尖端生醫影像設備的材料元件，全世界大概只有三、四個地方在生產此類晶體，台灣就在中山大學，相關研究能應用在醫療方面。

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