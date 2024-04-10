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不畏障礙帶領視障學員泳渡日月潭 張寶菊獲新北模範母親

新北市長侯友宜（右二）探視年度模範母親張寶菊（中）並致贈紀念禮品。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（右二）探視年度模範母親張寶菊（中）並致贈紀念禮品。（記者翁聿煌攝）

2024/04/10 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕母親節將至，新北市長侯友宜10日前往永和區向獲選今年度模範母親代表的張寶菊祝賀，張寶菊自幼因小兒麻痺導致右腳行動不便，但她總是鼓勵自己不該怨天尤人，以身作則，用積極正向的態度教導女兒，並克服重重困難考取游泳教練證，帶領更多身心障礙者體會泳渡日月潭的樂趣。

侯友宜前往張寶菊家中祝賀，社會局長李美珍、永和區長莊茂坤、立委林德福、副議長陳鴻源、議員連斐璠陪同前往，張寶菊分享自己的生命經歷，以及自己的藝術作品，侯友宜肯定張寶菊選擇勇敢地面對生活困境，且投入游泳教學鼓勵更多身障朋友，為眾人的榜樣。

今年63歲的張寶菊，嘉義縣義竹人，年幼時母親為了醫治她的腳，不惜南北奔波花費10幾個小時背著她到台北治療，在父母細心照顧下，她總是保持樂觀開朗個性，長大後她北上工作學習一技之長，認識先生林貴福，2人結成連理、育有2位女兒，定居新北永和。

張寶菊重視子女教育，儘管工作繁忙依舊自行指導女兒功課，並且天天為家人準備三餐，小女兒加入游泳校隊後，經常在岸上陪伴訓練，並且受到激勵，加入新北市身心障礙游泳協會學游泳，從一開始的擔心害怕，如今不僅是「水中蛟龍」，更嘗試潛水。

如今張寶菊不僅擁有游泳教練證，擔任身心障礙學員的指導老師，包含唐寶寶、自閉症患者及多重障礙者，每年還會帶領著視障學員泳渡日月潭，儘管肩負壓力、充滿挑戰，但她從不退縮；且關心環境生態的她，每年暑假會和協會夥伴一同潛水清潔海底垃圾，為維護地球環境奉獻一己之力，她自覺或許陸上行動不方便，但在水裡卻與常人無異。

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