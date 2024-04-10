苗栗桐花祭暨桐花小旅行 揪你體驗客庄好風情

苗栗縣政府等單位舉辦的客家桐花祭及桐花小旅行將登場，文化觀光局舉行記者會啟動，邀請全國遊客到苗栗賞桐花，體驗客家風情。（記者張勳騰攝）

2024/04/10 16:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣桐花祭活動即將登場，苗栗縣政府等單位21日將舉辦「苗栗桐花祭-藝起桐樂美好薑來」活動，結合綠樹、山巒與客家桐花，規劃「祈花」、「尋花」、「花聚」、「花果」等系列活動，同時結合苗栗市等5鄉鎮市推出桐花小旅行，苗栗縣副縣長鄧桂菊今（10）日在行銷記者會中邀請全國民眾共下來苗栗，漫步山林遶山花，體驗客庄好風情。

文化觀光局副局長黃智群指出，21日在大湖薑麻園休閒園區舉辦的「苗栗桐花祭-藝起桐樂美好薑來」活動，規劃有「祈花」傳統伯公祭儀；「尋花」一邊賞桐一邊聆聽音樂；「花聚」讓民眾駐足品嘗在地特產薑黃茶並欣賞客家藝文演出；「花果」結合在地小農、文創業者商品展售等。

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黃智群表示，今年桐花祭賞桐步道沿線安排賞桐聚點，並邀請街頭藝人演出，用歌聲音樂引領民眾尋花賞桐。路線分為輕鬆組及導覽挑戰組，輕鬆組採自由參加，導覽挑戰組安排兩梯次40人，採預約報名。並安排免費接駁車服務，於苗栗高鐵站、苗栗火車站、大湖酒莊定點接駁上車至薑麻園，報名即可獲桐花杯墊1個，即日起至17日下午6點上網報名。

此外，5場桐花小旅行，有造橋鄉20、27日的「樂遊造橋-桐花小旅行」、苗栗市公所27日「苗栗市貓裏桐花小旅行」、三義鄉公所27日「桐遊義境-三義桐花慢遊」；南庄鄉公所20日至5月5日期間擇日舉辦「南庄桐樂會」及卓蘭鎮公所14、20、27、28日舉辦4場次的「卓蘭鎮桐花小旅行」，以輕旅行方式行入青山，欣賞美麗的雪白桐花，體驗苗栗山城客家風情。

苗栗縣政府廿一日將在大湖薑麻園休閒園區舉辦「苗栗桐花祭-藝起桐樂美好薑來」活動，現場將展售創意商品。（記者張勳騰攝）

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