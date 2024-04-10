「史前動物派對」7團集結 十三行考古公園4/20、4/21「萬獸崛起」

「新北考古生活節」4月20、21日在新北考古公園登場，連續2天設置超過70個攤位，舞台表演「萬獸崛起」集結7組知名樂團、劇團，入場不收費。（十三行博物館提供）

2024/04/10 16:42

〔記者闕敬倫／新北報導〕一年一度「新北考古生活節」即將在新北市立十三行博物館新北考古公園登場，4月20、21日連續2天設置超過70個攤位，免費體驗台、日、韓精選考古活動，這次舞台表演「萬獸崛起」集結7組以動物為團名的知名樂團、劇團，入場不收費，民眾在活動期間穿戴動物相關服裝或配件，並上臉書按讚、追蹤，即可領取「十三行限定造型雞蛋糕」兌換券，邀請國人一起到「史前動物派對」狂歡。

十三行博物館館長羅珮瑄說明，「2024新北考古生活節—史前動物派對」今年表演陣容實力堅強，在4月20日下午3點開始，由入圍第32屆金曲獎最佳新人、最佳台語專輯、年度專輯3項大獎的編織系都會民謠樂團「青虫aoi」打頭陣，以溫暖又觸動人心的歌聲揭開序幕；之後由深受英國搖滾樂影響的獨立樂團「Kumara the Cat貓咪庫瑪拉」展現老派英倫風情；而「魚條 Fish Stick」是由曾任金曲獎入圍樂團專輯製作人的張皓棠Dennis領軍，帶給聽眾電子、新金屬及流行搖滾多元曲風。

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4月21日下午2點開始，現場邀請到擅長用新世代語言詮釋音樂的熱門樂團 「海豚刑警」，以自在無忌的音樂風格炒熱氣氛；還有曾獲台灣祭南方大唱等多項大賽獎項的「蛙雨電氣鼠」，將使用電子音樂搭配空靈女聲，引領聽眾進入絢麗世界；以及曾獲金旋獎街聲大團誕生特別獎的「狗才樂團」，會用簡單直白的歌詞，將赤裸情感渲染給每個人。

此外，2天活動都有「互動劇場派對」，由台語知名戲劇小丑劇團「沙丁龐客劇團」化身動物，結合音樂、戲劇與現場民眾互動。

羅珮瑄表示，「史前動物派對」在4月20及21日上午10點到下午5點於十三行博物館新北考古公園舉辦，活動當天穿戴動物相關服裝或配件，並至十三行博物館FB粉絲專頁按讚追蹤，即可至服務台領取「十三行限定造型雞蛋糕」兌換券一張，數量有限，送完為止，更多資訊請上考古生活節官網或臉書粉專查詢。

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演次日請到「海豚刑警」樂團獻聲。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節」2天活動都有「互動劇場派對」，由台語知名戲劇小丑劇團「沙丁龐客劇團」化身動物，結合音樂、戲劇與現場民眾互動。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演首日請到「青虫aoi」樂團獻聲。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演首日請到「Kumara the Cat 貓咪庫瑪拉」樂團獻聲。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演首日請到「魚條 Fish Stick」樂團獻聲。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演次日請到「蛙雨電氣鼠」樂團獻聲。（十三行博物館提供）

「新北考古生活節—史前動物派對」將於4月底登場，「萬獸崛起」舞台表演次日請到「狗才樂團」獻聲。（十三行博物館提供）

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