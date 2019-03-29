北市青少年民俗訪問團甄選出爐 7/28赴加表演

2019-03-29 21:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市青少年民俗運動訪問團團員甄選活動於今日在明道國小舉行，台北市教育局經過一整日甄選作業，甄選出26名團員，名單分別為踢毽組西園國小隊、扯鈴組木柵國中隊、跳繩組市大附小隊等三個隊伍，包括踢毽隊8人，扯鈴隊8人，跳繩隊10人。

教育局科長許裕陞說，今年的選拔，每隊音樂曲目新穎、技巧動作熟練、隊型變換創新，皆是超水準演出

。這次甄選吸引7校報名參與，各隊都在民俗體育著墨甚深，踢毽隊由西園國小代表，扯鈴隊由木柵國中脫穎而出，跳繩隊由市大附小代表，三隊共同組成本年度的民俗訪問團。

西園國小踢毽隊員陳思妍表示，經過1年半的訓練，可以一起出國表演，感謝老師及同學的努力。市大附小跳繩隊員黃子恩同學也十分高興說，可以得到第一名，獲得出國表演的門票，雖然甄選過程失誤很多，練習的時候也很辛苦，不過很值得。

教育局表示，此次獲選學生將於明道國小進行二階段集訓，第一階段為通勤集訓從6月15日至23日；第二階段為住宿集訓，時間為6月28日至7月27日。出國前公演訂於7月27日於台北市立大學中正堂舉行，7月28日至8月11日出訪加拿大的溫哥華、卡加立、渥太華、多倫多等城市，進行民俗運動教育訪演。

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