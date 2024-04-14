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花旗木粉紅隧道爆紅！台南玉井網美祕境玥園 背後故事超溫馨

台南玉井區中正里藍鳥下的花旗木袐境「玥園」成為熱門景點，「粉紅隧道」浪漫迷人。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井區中正里藍鳥下的花旗木袐境「玥園」成為熱門景點，「粉紅隧道」浪漫迷人。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/14 00:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區中正里藍鳥山下有一段花旗木步道，花朵盛開形成浪漫的「粉紅隧道」，原本是網美祕境，近來遊客慕名尋訪，人潮湧至，成為熱門景點。這裡由企業家王仁追返鄉打造，充滿了他與母親的共同回憶，表達思念之情，特地取名「玥園」。

花旗木俗稱泰國櫻，玥園有上百株，雖然種在私人土地上，但完全開放，樹下的小徑，王仁追也稱「思親步道」，歷時8年營造，終於開出閃耀的粉紅美景。

思親步道在中正里的「斗六仔」聚落，位置偏僻，原本是祕境，今年花旗木開得最漂亮，民進黨市議員朱正軒拍攝影片，分享美景，透過臉書推播，祕境一夕爆紅，各地遊客蜂擁而來。

會取名玥園，主要是王仁追的母親姓月，2字連結，別具意義；兒童、清明節時，花旗木爆開，成為當地觀光亮點。

王仁追的祖厝在斗六仔，他年輕出外打拚，事業有成後，常帶著母親回老家，一起栽種花草，享受天倫之樂。

王仁追原本栽種來自澳洲的藍花楹，但生長狀況不理想，8年前改以氣候條件較為相符的泰國櫻取代，颱風、豪雨時，有的會傾倒，他持續補植，用心照顧下，營造出粉紅隧道美景。

王仁追的母親過世逾2年，玥園就是共同的生活回憶，因此加倍珍惜，也更努力維護，他不藏私，甚至還成立臉書粉絲頁 ，歡迎大家一起來遊賞。

台南玉井區中正里藍鳥下的花旗木袐境近來成為熱門景點。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井區中正里藍鳥下的花旗木袐境近來成為熱門景點。（記者吳俊鋒攝）

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