洋紅風鈴木綻放 台南關廟、歸仁交界形成3公里浪漫粉紅道

台南關廟五甲路、歸仁區歸仁十三路2段兩旁的洋紅風鈴木綻放，形成長達3公里的浪漫粉紅道。（記者劉婉君攝）

2024/04/09 13:19

〔記者劉婉君／台南報導〕接力花旗木，洋紅風鈴木陸續綻放，除了台南市仁德滯洪池畔，目前可以同時看到兩種花，關廟區五甲路至歸仁區歸仁十三路2段，長達3公里的路道兩旁，浪漫粉紅花海綿延，也令人心曠神怡。

仁德滯洪池300株花旗木3月底滿開，吸引大批民眾前往賞花，雖然目前粉色花朵已逐漸轉白，但清明連假期間仍有許多遊客拍照，而周邊洋紅風鈴木則正值盛開，部分路段還可看到一邊是成排的花旗木，一邊是成排的洋紅風鈴木，2種花況1次捕捉。

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而從關廟區五甲路延伸到歸仁區的歸仁十三路2段，道路兩旁種植成排的洋紅風鈴木，目前也正值滿開，放眼望去，形成2道粉紅色花海，落英繽紛則有如在地面舖下粉紅地毯。

歸仁區公所表示，歸仁十三路2段為歸仁區的外環道路，連接至高鐵特定區，於2021年1月開通，總長3.2公里，路寬25米，兩旁共種植約600株洋紅風鈴木，前2年開花情形並不理想，今年花況特別漂亮。

近日有部分用路人被粉紅花海吸引駐足拍照，歸仁區公所提醒民眾，拍照時務必要注意交通安全，妥善停放好車輛，在不影響交通及他人和自身安全的情形下再拍照。

台南關廟五甲路、歸仁區歸仁十三路2段兩旁的洋紅風鈴木綻放，形成長達3公里的浪漫粉紅道。（記者劉婉君攝）

台南關廟五甲路、歸仁區歸仁十三路2段兩旁的洋紅風鈴木綻放，形成長達3公里的浪漫粉紅道。（記者劉婉君攝）

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