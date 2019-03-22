原民運動會授旗 桃園市府祭高額獎金

2019-03-22 22:08

［記者謝武雄／桃園報導］全國原住民族運動會將於23日至25日於台中舉行，由於桃園市是上屆冠軍，市長鄭文燦今天為出賽隊伍授旗時，除希望桃園隊蟬聯外，也祭出重賞，個人賽前3名者，分別可得到8萬元、4萬元、2萬元不等獎金，另外團體競賽前3名者，則可得到4萬元、2萬元、1萬元不等獎金，希望鼓勵選手們展現平日訓練成果，再次代表桃園拿下好成績。

授旗儀式是於上午9點在府前廣場舉行，先由桃園市原住民總頭目林建昌率領6位副頭目進行祭祖儀式，鄭文燦隨後授旗給總教練朱金水，並與選手合影後，選手們才包車出發前往台中。

鄭文燦說，上屆全國原住民族運動會，桃園隊奪下88面獎牌、是全國總冠軍，兩年1度全國原住民族運動會今年再度於台中市舉行，桃園市共參加14項競賽、參賽隊職選手達670人，為激勵各參賽選手，依據桃園市獎勵實施要點頒發獎勵金，上屆比賽共發出700萬元，希望本屆比賽發出更多獎金。

鄭文燦也提到，桃園市原住民族除在全國原住民族運動會表現優異外，去年全國泰雅族運動會，復興區也得到全國第1名，另桃園市實施全國首創的15歲以上原民團體保險，及推動高中、大學生就學津貼，如今原住民族大學生平均每4到5位就有1位可領取8000元就學津貼，去年實施成效良好，將來也會評估實施效果來調整相關政策，希望讓桃園原住民族學生得到更大支持。

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