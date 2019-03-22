中壢華勛公園 薄膜天幕籃球場啟用

2019-03-22 20:42

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市長鄭文燦今下午前往中壢區華勛公園主持「薄膜天幕籃球場」啟用典禮，他表示，新設的薄膜天幕採「展翅高飛」造型設計，與公園內823砲戰紀念碑相互輝映，展現出地方特色。

位處中壢後站的華勛公園鄰近改建的眷村和多所幼兒園，公園現有溜冰場、籃球場與草皮等，使用率高，但公園內長期缺少遮風避雨的活動空間，為此市府去年斥資1700萬元新建天幕，同時改善夜間照明、降低球場原有舖面，成為日夜皆可、老少皆宜的綜合開放式活動場地。

華勛公園籃球場天幕落成後可供居民運動外，也能做為集會或舉辦活動的場地，鄭文燦說，薄膜天幕有導水設施、雨水回收系統，外觀設計採「展翅高飛」造型設計，與公園內823砲戰紀念碑相互輝映。

鄭文燦說，中壢區人口稠密、快速發展，為讓市民有足夠運動休憩場所，市府共在中壢設置6座天幕，另也規劃在龍岡萬坪公園設置國民運動中心，目前已遴選出建築師團隊，並同步與軍方協商辦理有償撥用、變更地目，總工程費約2億八千萬元，預計設置滑板極限運動場、保齡球館及體適能中心等。

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