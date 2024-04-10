大學生1個月生活費「2萬不夠花」？ 網友熱議喊：綽綽有餘

網友表示，有大學生認為1個月生活費2萬元不夠用，好奇現在大學生都拿多少生活費。示意圖。（資料照）

2024/04/10 22:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年物價不斷上漲，不少人都覺得生活開銷越來越高。近日有一名網友表示，朋友給剛就讀大學的女兒每月2萬元生活費，卻被反應有點不夠用，因此好奇上網提問「現在大學生都給多少生活費？」引起熱議。

一名網友在Dcard發文表示，朋友的女兒目前就讀大一，父母給她一個月2萬元生活費，不過卻被女兒反映不夠用，家裡說只能再多給2000元，還是不夠的話就要去打工。原PO透露，朋友女兒高中都很省吃儉用又乖巧，高中有拿過獎學金，但上大學就沒有了，因為她還有一個妹妹，所以不能給再多，面對如此情況，原PO好奇發問，「想請問同學們現在大學生生活費都多少」？

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貼文曝光後，引起網友熱議，許多人認為2萬元綽綽有餘，「是讀哪裡，2萬還嫌不夠」、「父母還缺孩子嗎」、「2萬元絕對綽綽有餘」、「好誇張，2萬真的是想吃什麼就可以吃什麼了」；不過也有人認為，「不用工作就有2萬，為何還會不夠啊，我真的不懂」、「不用付出什麼就有2萬生活費就已經爽到起飛了好嗎」、「兩萬不夠？要我們6千怎麼活」。

也有網友認真分析，認為若包含房租的話會有點吃緊，「如果2萬有包含房租，北部學校可能就真的不太夠」、「2萬如果要付房租確實很吃緊」、「台北的話一個月2萬真的是偏不夠」、「台北認真建議，扣除房租水電交通，再給1萬2生活費」。

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