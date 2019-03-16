「青年抬頭節」系列活動開跑 給青年世代三大青藝聚落

2019-03-16 21:57

［記者謝武雄／桃園報導］配合三二九青年節，市府青年事務局舉辦「青年抬頭節」系列活動，今天在「G10站貨櫃市集」起跑，市長鄭文燦致詞時也提到，除「G10站貨櫃市集」改裝再升級外，興光堡壘將於31日啟用，作為青年展演場所，另永安的高低攀爬遊戲，未來會結合泛舟、自行車，這三大青藝聚落，是給桃園青年世代的三樣禮物。

「青年抬頭節」活動於上午11點在桃園區大興西路、中正路口的「G10站貨櫃市集」舉行，鄭文燦也提到，今年的活動以「SHOW TRUE TITLE」為主題，自3月16日至4月13日辦理一系列活動，加上「G10GO!青年貨櫃市集」等3個屬於年輕人的空間也將陸續開幕，希望讓桃園青年探索自我、活出自我，展現出屬於自己的獨特主題，而現場還有超級大聲公，鄭文燦也大聲喊出「我是青年追夢的推手」，支持年輕人勇敢追夢。

鄭文燦說，青年事務局打造三大青藝聚落，其中「G10GO!青年貨櫃市集」將升級讓創意店家進駐，位於大興西路、正光路口的「興光堡壘」，可讓表演團隊進駐，成為學生社團的表演基地，預計31日起營運；永安漁港附近「桃園青年體驗園區」，設有戶外43項高低空設施，均經美國ACCT認證，是標準探索教育的營地，待今年4月13日正式營運後，將結合後湖溪的泛舟和綠色隧道自行車漫遊等活動。

青年事務局長顏蔚慈表示，青年抬頭節系列活動，包括「青年抬頭動感派對」、「青年抬頭挑戰營」等活動，而「G10GO貨櫃市集」也邀請在地學生社團參與，設計成品將進駐「TITLE快閃店」，未來活動結束後，快閃店亦會持續邀請學生經營，支持在地青年。詳細活動資訊可至青年事務局官網查詢。

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