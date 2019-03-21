桃市首屆桃漾天籟歌唱大賽 鄭文燦預告：獻唱《新不了情》

2019-03-21 21:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府文化局舉辦第1屆桃漾天籟歌唱大賽，將於4月1日起開放網路報名，比賽分有長青、中壯、青壯及青少年4組，將以分區擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，7月6日、7日將於中壢藝術館音樂廳進行總決賽，總獎金高達195萬元。桃園市長鄭文燦今出席開幕記者會表示，為了鼓勵民眾共襄盛舉，除了特別加碼製作精美比賽獎盃，也允諾將於總決賽當天演唱《新不了情》，與參賽選手同場歡樂。

鄭文燦介紹，市府舉辦過桃園國樂節、桃園合唱藝術節、桃園管樂嘉年華和鐵玫瑰音樂節等主題音樂活動，但多以樂團或團體形式展現，其中鐵玫瑰音樂節更已成為桃園傳統，因此今年特別選擇以個人表演形式，舉辦首桃漾天籟歌唱大賽，打造桃園版的星光大道，比賽將於4月20日起在13個行政區展開，每區各組參賽人數限額50名，額滿為止，呼籲民眾踴躍報名參加，一展歌喉。

文化局長邱莊秀美表示，各區各組取前20名進入複賽、各區各組取前2名進入總決賽，總決賽各組冠軍可獲4萬5000元、亞軍3萬5000元、季軍1萬5000元獎金，另有評審團特別獎1名，獎金1萬元，總獎金高達195萬元。更多活動詳情可至活動網站（https://www.taoyuankaraoke.com.tw）查詢。

會後，鄭文燦接受訪問有媒體提議他可現場高歌《新不了情》，鄭文燦說，自己剛好是跟萬芳同年同月同日生，不過《新不了情》要有很深的感情，歌唱不是只有唱歌，要把感情唱出來，我的感情比較內斂，而婉拒媒體。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/