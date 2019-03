鄭文燦訪美創歷史！ 美眾議員讚：強大台美關係助全球民主

2019-03-12 20:35

〔即時新聞/綜合報導〕桃園市長鄭文燦日前訪美,不僅前往白宮、國務院拜會官員,創造台灣歷史新一步,他在臉書PO出「拜會國會議員在幹嘛」的照片,也讓台灣網友大讚「這才是真正的外交」。其中和鄭文燦合照的美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員約霍(Ted Yoho)也在推特大讚台美關係密切,有助亞洲及全球民主發展。

約霍在美國時間7日於推特發文表示,鄭文燦市長本週訪問了白宮,「美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Samuel Brownback),也將前往訪問台灣,這是實施《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)的好兆頭。」

約霍也強調,強大的美台關係對亞洲和全世界的民主至關重要,希望能盡快看到內閣層級的訪問。

總統蔡英文昨(11日)偕同副總統陳建仁接見「美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克」,說明台灣很樂意跟美國合作,一起為宗教自由與民主發展貢獻心力,並盼未來台美透過更多合作交流,強化彼此夥伴關係。

Mayor Cheng Wen-tsan’s visit to the #WhiteHouse this week and Amb. Brownback’s upcoming visit to #Taiwan is a good sign for implementation of the #TaiwanTravelAct. Strong US-Taiwan relations are critical for democracy in Asia & worldwide. I hope to see Cabinet-level visits soon.