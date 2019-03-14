彰化輔選 胖周瑜力抗藍五帥

2019-03-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化立委補選，國民黨昨天上午先出動「國會雙帥」江啟臣、蔣萬安，晚上再出動老帥馬英九、朱立倫與吳敦義，為候選人柯呈枋助選，民進黨則由桃園市長鄭文燦到鹿港為候選人黃振彥助選，形成「一人抗五帥」局面！

鄭文燦昨陪同黃振彥車隊掃街拜票，他指出，這場立委補選進入最後關頭，藍綠雙方都是精銳盡出，但最重要的還是候選人，黃振彥了解地方民意，長期扎根地方，選民兩次用選票支持黃高票當選鹿港鎮長，就是對黃的施政能力、政績的認同，這就是勝選保證。

鄭文燦指出，這也是鹿港脫胎換骨的大好機會，目前選情是雙方平手，而黃振彥充滿爆發力，他深具信心。黃振彥表示，補選投票率低，將全力找回支持者的感動，讓支持者能夠踴躍出來投票。

國民黨立院黨團總召江啟臣、立委蔣萬安昨天上午也到鹿港力挺柯呈枋，當場喊出，這一席立委挺「帥」的！

柯呈枋昨晚上在鹿港舉辦造勢晚會，朱立倫、吳敦義、馬英九都來站台。朱立倫強調，要選正派、有實力的人，柯呈枋是個誠懇的人，希望能夠得到北彰化地區居民的支持。

吳敦義指出，柯呈枋進入國會，才能幫同黨的縣長王惠美爭取中央經費，支持王惠美的縣政。馬英九則表示，民進黨國會佔多數，讓人看不下去，支持年輕又帥的柯呈枋，來接棒王惠美，來監督民進黨政府。

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