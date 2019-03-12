力拚農產外銷！ 桃園蔬菜賣進馬紹爾群島

2019-03-12 21:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］在田園上拚外交！桃園市八德區蔬菜產銷班第三班今與台商、馬紹爾群島福爾摩沙集團負責人林學銘，簽署推廣桃園農特產品合作意向書，並由市長鄭文燦、馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊見證，這也是桃園市首次將蔬菜賣進馬紹爾，第一個貨櫃共9公噸即將裝櫃出發。

桃園市與馬紹爾群島奧爾環礁市，於去年7月31日簽署合作備忘錄並締結為姊妹市，而林學銘20多年前到馬紹爾經商，並在當地經營連鎖超市，在外交部的牽線下與八德蔬菜產銷班合作，將桃園的蔬菜引進馬紹爾。

鄭文燦表示，馬紹爾是非常重要的漁業基地，許多台灣遠洋漁船會在當地停靠、補給，但因地形屬環礁島嶼，農業比較不發達，一般的居民以魚、肉為主食，蔬菜則仰賴進口，而桃園八德是北台灣蔬菜生產重鎮，栽種青江菜、小白菜、胡蘿蔔等多品項蔬菜，能夠賣進馬紹爾是非常不容易的，蔬菜班成員也非常興奮。

近日許多縣市首長力拚農產品外銷，鄭文燦表示，第一個貨櫃共9公噸、28萬元，這樣的量並不多，主要是讓遠在萬里重洋外的馬紹爾居民，能夠感受到桃園優質的農產品，帶有很大的推廣與宣傳價值，「友誼成分多一點，生意成分少一點」，而這只是小小的起步，未來會有更多的蔬菜外銷。

20年前就到馬紹爾經商的林學銘，集團在當地有7個超市通路，其中有2家規模比較大，他說，馬紹爾的蔬菜比魚、肉價格高，旗下超市的蔬菜主要從美國進口，這是第一次從台灣購買，第一個貨櫃約21天會抵達，成本加上運費約40多萬元，價格會比美國蔬菜有競爭力，除了在超市通路上架，也提供漁船做為補給。

林學銘說，這次的合作基本是1年，如果配合沒問題，合作是沒有期限的，第一個貨櫃先試水溫，並測試那些蔬菜適合，日後至少每個月會有一個貨櫃，未來也考慮將八成蔬菜改由台灣進口。

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