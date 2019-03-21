陳茂松反對延後總統提名 鄭文燦：尊重黨部決定

2019-03-21 11:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天上午出席市長行程接受訪問，媒體問及，他是民進黨總統初選5人協調小組成員之一，立委陳茂松提出反對延後提名，對此，鄭文燦說，尊重整個黨部的決定。

鄭文燦表示，據他了解民進黨主席卓榮泰已經公開講說，因為總統出訪的行程是在比較後面才宣布，按照時程表總統在出訪期間是無法參加協調會，勢必要做一些調整，這個調整是要經過中執會的同意，「這尊重黨部的規畫」。

針對蔡英文總統昨天在臉書發千字文說她最懂承擔，提到她今天下午會去登記初選，接著出訪友邦，媒體問及，是否覺得蔡總統是走在正確道路上？鄭文燦表示，蔡英文領導台灣已經3年，所謂國家走在正確道路上指的是我們從永續發展的觀點讓台灣更安全、更民主、更繁榮，然後社會往創新包容的方向走。

鄭文燦認為，這些價值都是對的，也讓台灣能夠逐步轉型，提到他這次訪美也充分了解到美方對於蔡英文所代表的民主、安全路線，保持現狀、維護現狀的路線，基本上是高度肯定的，也願意給台灣更大的支持。

鄭文燦表示，無論怎麼說都應該讓台灣和平穩定、民主安全，才是國家發展的基本前提，至於前行政院長賴清德跟蔡英文都發表各自的臉書貼文，都證明他們兩個是有一定的高度跟理想，「我想這都看得到」。

鄭文燦期盼，民進黨按照制度該協調，能夠坐下來，能夠化解彼此的一些不同看法，能夠找尋最大共識，認為按照規定也是要先協調，且協調並不是說不民主，協調本來就是機制的一環，在這個階段確實需要黨內各方能夠發揮冷靜的智慧，一起尋找更好的方法。

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