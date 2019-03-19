桃園YouBike使用人次破2千萬 鄭文燦：前30分鐘免費繼續

2019-03-19 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市自2016年2月推動公共自行車（YouBike）政策，目前建置284站，車輛7100輛，今年3月5日突破2000萬使用人次，預計今年底提供租賃站數達320站，車輛數達8400輛，市府交通局統計去年市轄YouBike累計使用920萬1141次，各租賃站使用以中壢火車站前站的租借率最高，總次數59萬0842次，再度蟬聯全國租賃站的冠軍站。

桃園市長鄭文燦、微笑單車公司董事長劉金標19日同台慶祝YouBike使用量突破2000萬人次，頒獎、也宣布為期1個月的騎車抽好禮活動起跑。

鄭文燦表示，桃園雖是六都中較晚發展公共自行車制度的城市，但進度快速，且市民接受度高，無論單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等項目皆表現優異；去年10月起，YouBike加入公共自行車傷害險機制，騎士可透過YouBike官網、Kiosk租賃站投保提高安全保障。另外，桃園、新北的YouBike也能連接，只要體力好，可以從大溪騎到鶯歌接淡水，是很好的旅遊路線。

鄭文燦說，目前有部分縣市開始調整公共自行車收費方式，桃園仍每年編列預算，持續推動使用前30分鐘免費的優惠措施，無論是學生或上班族通勤，希望利用YouBike完成交通運輸的最後一哩路。

鄭文燦提到，市府在大專院校、廣場、大型賣場、公園綠地等處設YouBike租賃站，除了持續擴充租賃站，必要時也將增加自行車數量，未來除了商圈、生活圈等，老街溪、南崁溪沿岸、龍潭大池等適合騎乘自行車的觀光景點也將增設租賃站，讓YouBike成為休閒體驗生態旅遊的重要交通工具。

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