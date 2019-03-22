台商大舉回流 鄭文燦：桃園規劃7處產業園區

2019-03-22 12:08

［記者謝武雄／桃園報導］美中貿易戰讓台商回流，經濟部調查統計，投資縣市以桃園市最多；對此桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，桃園有7個產業園區在規劃或開發中，儘量解決缺地問題，另市府和經濟部合組台商回流小組，成員包括台水、台電，希望能夠讓台商順利地找到土地，讓桃園產業多一點，就業機會多一點，也讓桃園發展更快。

鄭文燦說，昨天參加桃園市工商發展投資策進會委員會議，經濟部投資業務處處長張銘斌也來參加，張銘斌也提到，目前經濟部受理台商回流案件愈來愈多，桃園是台商首選，他也提到，桃園有7個產業園區在規劃或開發中，希望能夠快一點，另就既有、閒置或轉型的工業區土地，也可以盡快釋出。

他說，政府推動工業區立體化的方案，能夠讓容積率增加，這個政策也是好政策，市府會全力運用，針對毗鄰擴大部分，若原廠在台灣，毗鄰擴大也盡量讓程序能夠完成，總之五缺的問題需要解決，特別是缺土地。

鄭文燦也提到，雖然缺工問題在台灣蠻嚴重，但桃園具有一個北部地區的優勢，就是優質工程師很多，選擇桃園是目前大家的共識，市府跟經濟部合組台商回流小組，合作解決台商回流碰到問題，包括台水、台電都要參加這個小組，希望能夠讓台商順利地找到土地。

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