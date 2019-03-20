盧秀燕上任後下架檢舉空污APP？ 中市府：104年就下架

2019-03-20 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕網友在PTT上發文，質疑台中市長盧秀燕上台後，就將台中市檢舉空污的「台中i環保」APP下架，台中市環保局綜合計畫科長劉俊迪表示，「台中i環保」APP於104年11月即下架，並非盧市長上任才下架，質疑網友採用舊截圖，故意混淆視聽。

網友在PTT爆卦中發文表示，盧秀燕下架環保空污檢舉APP「台中i環保」，引發網友議論，諷刺說「選完了，不需要炒這個話題了」；「台中只需要鎮瀾宮APP就夠了」；「台中高雄新北人自己的選擇，勿嘴」。

記者求證台中市環保局綜合計畫科長劉俊迪表示，「台中i環保」APP上架後，因下載率偏低，104年11月研討會檢討整合市府相關APP是否重疊或功能性不夠或下載率太低時，因環保署也推出「公害報報」APP，性質與台中市「台中i環保」APP相似，當時就將「台中i環保」APP下架了，並非盧秀燕市長上台才下架，並質疑網友採用舊新聞連結及截圖，有故意誤導的嫌疑。

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