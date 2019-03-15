盧秀燕不配合總統交管？ 議員痛斥：激化社會對立

2019-03-15 17:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕撂話不配合總統交管引發爭議，多位市議員今在議會批評，空污改善是非常嚴肅的議題與工作，不該淪為政治口水，盧無力解決問題而使出奧步，激化社會對立；市府回應，盧市長已指示警方依規定負責總統的維安跟交管。

民進黨團總召李天生在議會質問警察局長楊源明，有關國家元首的交管措施，是聽市長指揮，還是國安系統指揮？盧市長取消國家元首交管，依法無據，完全是因為市長無力解決空污問題，「毫無撇步」使出威脅國家元首交管的手段是奧步，令人不恥。

市議員施志昌也批評，盧秀燕對於重大議題，始終不願面對與提出解決方式，只會用口水回應市民的質疑。盧秀燕「完全執政，完全卸責」，起手式都是先推給中央，空污如此，山手線也是如此，甚至用交管威脅總統，讓市政持續空轉，也激化社會對立。

市議員林德宇痛斥，空污改善是非常嚴肅的議題與工作，不能淪為中央與地方的政治口水對話，盧市長在空污防治就是「賴中央、推中央、凹中央、罵中央」四部曲，現在甚至連總統交管都拿來當要脅，簡直把市政當兒戲。

林德宇又說，總統交管維安是依據特種勤務條例，警察局受國安局特勤中心統合指揮，並非市長職權，請盧秀燕不要為難依法執勤的第一線警察，而應就台中火力發電廠機組設備退場可行性期程與經濟部進行協商，別再政治喊價。

警察局長楊源明說，盧市長已有明確指示，會依照規定負責總統的維安跟交管；新聞局長吳皇昇說明，市長是希望中央能夠正視地方迫切的需要，而不是一昧要求地方配合或出錢，卻從不重視地方的意見和困難，市府已經積極改善空污，盼中央跟台中一起攜手努力。

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