盧秀燕嗆：蔡總統不解決台中空污 未必配合交管

2019-03-12 16:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫相繼拜會台中市長盧秀燕，媒體今日詢問盧秀燕，總統蔡英文是否約她見面，盧秀燕表示，目前沒有進一步連絡，但最重要的是解決台中空污問題，如果不讓台中火力發電廠拆掉1部機組，怎麼來台中競選？市民不會支持，「到時候我們交管也不見得那麼配合」。

去年底市長選舉後，傳出總統蔡英文計畫約六都市長見面，媒體今日詢問盧秀燕，總統是否約見？盧秀燕說，蔡總統在選後曾打電話，表示希望安排時間見面，那時候因為彼此都忙，所以暫時擱置這件事情，到目前為止沒有進一步聯絡。

盧秀燕也說，現在最重要的是能解決台中空污問題，因為從去年到今年，大林、林口、通霄電廠共有5部機組上線，經過科學計算，台中火力發電廠拆掉一半機組，都不會影響發電，如果連1部都不能拆，「我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合」。

盧秀燕表示，總統前來讓警察操翻了，交管也讓市民生活受到影響，如果在空污問題上沒有展現善意，怎麼來台中競選，市民不會支持，也不會歡迎。

盧秀燕不配合交管的說法被網友罵翻，網友說，「自己的政見自己兌現」、「選前怪林佳龍無能，選後要蔡英文處理」、「選前地方責任，選後中央責任。那妳喊什麼市長換人空氣換新？」、「還以為有多厲害，原來只會這招」、「說好的市長換人，空氣換新呢？」、「身為台中人，覺得可悲」。還有網友嘲諷說，「現在是軍閥割據嗎？」甚麼都要中央負責，應該修法，市長以後一律官派。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/