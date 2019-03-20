中市空污檢舉APP下架 網友：跟中國政府做法有8成像

2019-03-20 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕近日西半部飽受霧霾之苦，台中更是連續多天空污指數達紫色的「非常不健康」等級。但有網友在PTT發文指出，剛剛換手機想安裝「台中環保局 空污檢舉APP」，竟然發現已經被下架了。

網友Herrbart（紅塵騷客）於PTT八卦版發文表示，除了看「空氣盒子」觀測空污外，中火和違規工廠都是污染源之一，就在剛剛換新手機要安裝「台中環保局 空污檢舉APP」時，竟然發現該APP被下架了，而且在環保局的網頁和臉書竟然找不到被下架的原因。

此外，2015年時前台中市長林佳龍為了反空污，製作了可拍照上傳與記錄發生地GPS的「台中i環保」，如今竟然也搜尋不到，搜尋台中市政府網頁的APP列表，發現跟環保相關的只剩「倒垃圾」功能的APP，而台中市環保局的APP網頁更是直接消失。

這讓發文的網友大罵：「盧秀燕不是自稱市長媽媽嗎？為母則強嗎？市長換盧空氣更毒！」「台中APP下架不會也要怪蔡英文吧！」「主婦聯盟台中分會和健康空氣行動聯盟人呢？選舉完就消失不抗議了！」

對此，其他網友也感到錯愕，對此表示不以為然：「跟中國政府的做法有8成像」、「沒人檢舉就沒有空污問題」、「解決發現問題的APP」、「恭喜台中人，再也沒有空污了」、「台中人優質選擇」、「吸谷關空氣就好了阿，何來空污」。

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