盧秀燕談能源政策 憂非核家園成空污家園

2019-03-20 11:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市連續多日空污嚴重，市長盧秀燕今日呼籲，中央好好思考能源政策，減少火力發電，否則2025年雖達到「非核家園」的目標，台灣將變成「空污家園」。

盧秀燕表示，昨天（19）日西部地區從北到南全部紫爆、紅爆，空污非常嚴重，境外污染源當然有影響，不過，昨天連北部的林口電廠、協和電廠都增加發電，火力發電是很不好的方式，會造成污染，包括燃煤、天然氣、燃油都是火力發電，如果全台灣全部改用火力發電的話，將使國民陷入空污危機。

盧秀燕指出，台灣過去發電方式有不同的配比，可以達到能源自主，又不會污染環境，現在能源政策有意識形態，能源政策偏廢了，以至於主力集中在火力發電，全世界火力發電都將退場，台灣卻增加比重。

她也說，政府畫了大餅，要在2025年達到非核家園，達到非核家園以後，若以火力發電做為替代能源，將變成「有毒家園、廢氣家園、空污家園」，政府應好好思考能源政策。

盧秀燕同時指出，今天北部電廠趕快降載，空氣稍微好一點，保障維護總統的呼吸權，但中南部空污還是非常嚴重，再次呼籲政府好好思考能源政策。

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