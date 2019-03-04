私印台灣燈會T恤 屏縣府籲民眾尊重

2019-03-04 14:52

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2019台灣燈會佳評如潮，更讓「我屏東我驕傲」成為熱門口號，不過有民眾私自引用燈會主視覺搭配「我屏東我驕傲」字樣製成T恤在網路上販售引起侵權疑慮，屏東縣政府發言人黃建嘉今表示，樂見大家一起創造屏東的驕傲，但目前除了官方製作的文創品、紀念品外，沒有對外授權。

屏東地區的社群臉書上出現販售T恤發文，「不該因為燈會結束而落幕，讓我們一起來記錄這個驕傲，屏東人挺屏東事，老闆決定將這次的衣服銷售盈餘，全數捐給隸屬屏東縣的社福團體，全力支持屏東事，限量預購中。」有網友力挺，甚至表示要自己花錢印免費送給大家，但也有網友質疑「有經過授權嗎？」

屏縣府發言人黃建嘉表示，並未將主視覺及相關LOGO授權給非官方商品，目前正在查證，會進一步了解引用者是否有暴利、不當使用等情形，雖然燈會主視覺設計師已將版權給縣政府，不過縣府要授權前還是要問過設計師，呼籲民眾尊重智慧財產權，使用相關LOGO前要告知縣府。

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