台灣燈會完勝高雄金銀河 網路假新聞恐挑起對立

2019-03-04 11:33

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會吸引超過1300萬人次參觀，精彩程度完勝隔壁高雄市的金銀河燈會，屏東縣長潘孟安人氣爆棚，臉書上卻出現疑似移花接木的假新聞，宣稱是「韓流」效應才會讓這麼多人跑來南部賞燈，引發網友熱議，版主擔心挑起對立，緊急關閉留言，有網友建請主管機關介入調查，避免類似假訊息影響高屏兩縣市的友好關係。

該則吹捧台灣燈會是韓國瑜功勞的疑似假訊息，被網友從韓粉專頁轉貼到屏東知名臉書社團，因為還附上電視報導畫面，讓許多網友信以為真，紛紛痛批「可恥」，但眼尖網友卻發現該畫面是經過變造，且留言內容似乎刻意要挑起對立，趕緊通知版主關閉留言，以免擦槍走火，網友認為，高屏為共同生活圈，縣市關係緊密，台灣燈會辦得成功，高屏都受惠，未來還要繼續合作，共存共榮。

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