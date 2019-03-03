要「燈流」持續發威！ 丹麥參展燈飾分身留恆春續發光

2019-03-03 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2019台灣燈會開幕至今佳評如潮，已經超過千萬人次入園賞燈，更吸引許多國外媒體報導，其中藝術燈區中的三件作品「恆春風巢」、「屏安時光」、「竹田紀事」，更獲邀在今年八月至丹麥哥本哈根展覽，被戲稱是「夜明珠」的「恆春風巢」作者楊宗熏，宣布將以回收高粱酒瓶打造分身「瓶瓶安安」留在恆春，希望將藝術能量持續留在當地發光。

「恆春風巢」是恆春德和里藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund合製，將取自銀合歡的木材轉化成木雕燈座，同時利用玻璃瓶的透光性，代表迎接遊子返鄉的明燈，亮眼造型更被民眾戲稱是「夜明珠」，是台灣燈會熱門拍照打卡作品之一。

「恆春風巢」共使用2800個啤酒瓶、大量的銀合歡木料，內部則採鋼骨支撐，球體高達三米，作品全長共五米，每個酒瓶上還有居民祈福簽下的姓名，也象徵是恆春半島民眾的共同創作，但10日回到恆春展覽後後，因獲邀在今年8月至丹麥哥本哈根展覽，與當地知名觀光景點如哈姆雷特城堡、丹麥海事博物館等並列，未來可能無法再回台灣，成為不少居民遺憾。

楊宗熏表示，聽到許多居民表達希望留下「夜明珠」的遺憾，他決定重新創作一個「分身」，並開始向外界徵求透明的高粱酒瓶，希望用一千隻酒瓶創作迷你的「恆春風巢」，留在累積創作能量德和里福興宮，吸引各地民眾前來參訪，也聽聽讓屏東人驕傲的台灣燈會故事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/