「超英、趕柯、打敗韓」 潘孟安忙到清晨今仍準時上工

2019-03-04 13:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕史上最美的台灣燈會昨晚熄燈，創下1339萬參觀人次傲人成績，屏東縣長潘孟安的人氣也跟著直線攀升，僅管忙到今天清晨4點才躺平休息，帶著沙啞聲音的潘孟安，今天仍準時出席縣府行程，在台糖縣民公園為台灣蘭花業者提供國際交易平台，面對「超英、趕柯、打敗韓」的呼聲，潘孟安也回應，台灣燈會的榮耀屬於屏東、屬於台灣，現在回歸日常，謙卑做人、認真做事。

今年台灣燈會在屏東，一度因為人潮爆棚衍生接駁問題，潘孟安多次直播低姿態道歉，更帶著團隊徹夜研究策略，突破接駁困境，團隊還請來國際級的Intel無人機團隊在台首次演出，締造台灣燈會的絕佳口碑，讓屏東人不禁大喊「我屏東我驕傲」，也讓台北市長柯文哲直言「台北燈會輸了！」

潘孟安的人氣順勢飆升，儼然成為綠營人氣王，今天受訪時潘孟安表示，台灣燈會的榮耀屬於屏東、屬於台灣，他認為一時的人氣就像煙花、煙火，因此不會用台灣燈會來跟誰或跟其他城市做比較，對於網路上的高人氣他淡然處之，他還是回到日常，就像他一貫的態度，謙卑做人、認真做事。

潘孟安說，他4點多才躺平休息，但今天堅持準時上工，就是希望提供平台，為台灣蘭花業者行銷，並保有屏東人樸素的個性，「惦惦的做、憨憨的做、實在的做」。

面對媒體追問「給台灣燈會在屏東打幾分？」潘也回應，燈會的成功來自每個幕後推手，這些無名英雄包括有來到燈區，或是雖然沒有到場，但透過媒體、網路來鞭策、鼓勵縣府團隊的每個人，一起讓燈會更好，這些幕後推手都是燈會最亮麗的燈，分數留給所有人打。

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